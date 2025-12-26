Globo: покупка Жерсона из «Зенита» — особая просьба тренера «Крузейро» Тите

Полузащитник «Зенита» Жерсон по-прежнему находится в поле зрения «Крузейро». Однако в бразильском клубе понимают, что им придётся иметь дело с жёсткой позицией сине-бело-голубых по поводу возможного трансфера футболиста. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, покупка Жерсона — особая просьба главного тренера «Крузейро» Тите, с которым полузащитник работал в сборной Бразилии и «Фламенго».

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

