Ибрагимович подписал совместное фото с Хабибом и Погба фразой «Хороший, плохой и злой»

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с прославленным российским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и звёздным полузащитником «Монако» Полем Погба.

«Хороший, плохой и злой», — подписал снимок Ибрагимович.

Фото: из личного архива Златана Ибрагимовича

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года.

Хабиб провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.