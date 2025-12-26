Тренер «Крыльев Советов» Адиев: конфликта с Булатовым не было, у нас не «Дом-2»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о старшем тренере команды Сергее Булатове.

«Многие смотрят на ситуации с негативной стороны. Конфликта не может быть у главного тренера. Могут быть определённые разногласия. Поговорили как два профессионала. У нас профессиональные отношения, а не «Дом-2». У нас нормальный контакт. Мы оба делаем работу на благо «Крыльев», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, в тренерском штабе которого также работал Булатов.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.