Гол Салаха с пенальти позволил сборной Египта победить ЮАР в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Египта и ЮАР. Игра проходила на стадионе «Адрар» в Агадире. В качестве главного арбитра встречи выступил Пасифик Ндабихавенимана. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу египетской национальной команды.

На 45-й минуте нападающий сборной Египта Мохамед Салах забил гол, реализовав 11-метровый удар.

После двух матчей в квартете В Египет набрал шесть очков и занимает первое место. Сборная ЮАР заработала три очка и располагается на второй строчке.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

