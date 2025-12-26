Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египет — ЮАР, результат матча 26 декабря 2025, счет 1:0, Кубок Африки 2025

Гол Салаха с пенальти позволил сборной Египта победить ЮАР в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Египта и ЮАР. Игра проходила на стадионе «Адрар» в Агадире. В качестве главного арбитра встречи выступил Пасифик Ндабихавенимана. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу египетской национальной команды.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
ЮАР
1:0 Салах – 45'    
Удаления: Хани – 45+2' / нет

На 45-й минуте нападающий сборной Египта Мохамед Салах забил гол, реализовав 11-метровый удар.

После двух матчей в квартете В Египет набрал шесть очков и занимает первое место. Сборная ЮАР заработала три очка и располагается на второй строчке.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Из топ-лиг Европы «смыло» 136 игроков! Какие чемпионаты пострадали из-за Кубка Африки
Из топ-лиг Европы «смыло» 136 игроков! Какие чемпионаты пострадали из-за Кубка Африки

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android