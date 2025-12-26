Червиченко — о проблемах «Ростова»: прошлым руководством взято много обязательств

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущих проблемах футбольного клуба «Ростов».

«Если в контексте «Ростова» речь идёт о том, что там Ваня Карпов чешет, то это такой себе источник. Я спросил у друзей про ситуацию, мне сказали: «Мало ли кто там на заборе пишет». Вполне возможно, что есть трудности. Насколько я понимаю, взято много обязательств и дано обещаний прошлым руководством. Я могу ошибаться, но некоторые из этих обещаний носят понятийный характер — то есть не закреплённые на бумаге. Теперь, когда пришли к новым хозяевам озвучивать, люди совершенно логично говорят: «Слушайте, мы вам обещаний не давали. Обращайтесь к тем, кто спрашивал».

«Ростов» создал хороший гандикап. Альба — очень приличный тренер. Игроки очень хорошие. Даже если уйдёт основная масса игроков, они всё равно смогут дотянуть этот сезон до состояния, чтобы не вылететь. К тому же внизу очень много желающих вылететь — у них дела совсем плохи. У «Ростова» отрыв от того же «Оренбурга» в девять очков. Не думаю, что будет какая-то проблема. Конечно, можно свалиться в стыковые матчи, а там вылетали и такие чемпионы, как «Рубин», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы имеющихся у «Ростова» долгах в размере 4-5 млрд рублей, из-за которых клуб может недоиграть текущий сезон Мир РПЛ или не пройти лицензирование на следующий.