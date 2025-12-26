Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
«Я испытываю к ним сильную ненависть». Сиссе — о сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о сборной Аргентины после просмотра повтора финального матча чемпионата мира 2022 года, посвящённого третьей годовщине турнира.

«После просмотра этих кадров я разозлился. Я испытываю к ним сильную ненависть. Очевидно, сегодня они наши главные враги. Я хочу, чтобы сборная выиграла третью звезду в последнем матче Месси на чемпионате мира. Нам нужно свести счёты с Аргентиной», — приводит слова Сиссе Sport.es.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

