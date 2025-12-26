Скидки
«Не укладывается в рамки разумного». Червиченко — о возможном уходе Бабаева из «Динамо»

Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Зачем «Спартаку» Бабаев, мне понятно. По своему потенциалу он точно не хуже Угальде. Он россиянин и очень перспективный парень из того, что я увидел. Как «Динамо» умудряется его упустить — это непонятно. Это из разряда того, что не может быть. Я просто не понимаю, как они, все умные в «Динамо», умудрились запустить ситуацию так, что у игрока ещё и контракт заканчивается. Для меня непостижимо. Как-то не укладывается в рамки разумного. Если «Спартак» умудрился его запутать и заполучит Бабаева, то большие молодцы. Какое-то просветление на фоне трагедии, которое у них называется работой на трансферном рынке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

