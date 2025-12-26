«Барселона» Флика продолжает доминировать в Ла Лиге, потратив всего € 88 млн на трансферы

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик с момента своего прихода в клуб потратил всего € 88 млн на трансферы и продолжает уверенно лидировать в испанской Ла Лиге. Команда выиграла чемпионат в сезоне-2024/2025 и является лидером текущего сезона-2025/2026.

В то же время мадридский «Атлетико» за этот период инвестировал в трансферы € 364 млн, «Реал» потратил € 216 млн, «Вильярреал» — € 171 млн, а «Бетис» — € 101 млн.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026, после 18 туров у команды 46 очков. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка. Замыкает тройку лидеров чемпионата мадридский «Атлетико» с 37 очками.