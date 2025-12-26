Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» Флика продолжает доминировать в Ла Лиге, потратив всего € 88 млн на трансферы

«Барселона» Флика продолжает доминировать в Ла Лиге, потратив всего € 88 млн на трансферы
Комментарии

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик с момента своего прихода в клуб потратил всего € 88 млн на трансферы и продолжает уверенно лидировать в испанской Ла Лиге. Команда выиграла чемпионат в сезоне-2024/2025 и является лидером текущего сезона-2025/2026.

В то же время мадридский «Атлетико» за этот период инвестировал в трансферы € 364 млн, «Реал» потратил € 216 млн, «Вильярреал» — € 171 млн, а «Бетис» — € 101 млн.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026, после 18 туров у команды 46 очков. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка. Замыкает тройку лидеров чемпионата мадридский «Атлетико» с 37 очками.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года и рассказал о целях команды на новый год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android