Нино отклонил предложение «Крузейро», но хочет вернуться в Бразилию — Конур

Центральный защитник «Зенита» Нино хочет вернуться в Бразилию, где интерес к нему проявляют «Крузейро» и «Флуминенсе». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб готов начать переговоры с заинтересованными в Нино командами от суммы в € 10 млн. При этом подчёркивается, что защитник отклонил предложение «Крузейро».

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

