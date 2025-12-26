Зенитовец Педро — лучший по обводкам среди молодых игроков, выступающих вне топ-5 лиг мира

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро возглавляет рейтинг лучших молодых футболистов до 20 лет по обводкам, которые выступают вне топ-5 лиг мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Педро в данном рейтинге опережает другого южноамериканца Альваро Монторо, выступающего за «Ботафого». В топ-5 также входят Микель Гогорза («Мидтьюлланн»), Махер Карризо («Велес Сарсфилд», Аргентина) и Оскар Петушевский («Ягеллония», Польша).

В нынешнем сезоне Педро провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до декабря 2028 года.