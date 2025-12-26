«Марсель» предложил € 20 млн за переход экс-игрока «Динамо» Карраскаля — Globo

«Марсель» сделал предложение «Фламенго» о переходе атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля в размере € 20 млн. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб отказался от продажи 27-летнего хавбека, поскольку хочет сохранить нынешний состав в неизменном виде. Подчёркивается, что «Фламенго» приобрёл Карраскаля у московского «Динамо» за € 12 млн.

Колумбиец покинул стал бело-голубых минувшим летом. Карраскаль играл за «Динамо» с лета 2023 года, когда он перешёл из московского ЦСКА. В составе красно-синих полузащитник выступал с февраля 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании игрока «Марселя» Баколя

Самая крупная победа «Динамо»: