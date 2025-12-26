Червиченко назвал взаимными мучениями решение «Спартака» продлить контракт с Зобниным

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта полузащитника красно-белых Романа Зобнина с клубом.

«Лично для меня после покупки Самошникова и подписания Заболотного следующий в топе непонятный шаг — продление контракта с Зобниным. Дайте Зобнину денег, если вы хотите просто сделать ему приятно за то, что он много играл и выигрывал что-то. Я не понимаю этих взаимных мучений и приколов. Все понимают, что особо никакой пользы он уже не принесёт. Если вы хотите проявить уважение, дайте ему хорошее выходное пособие и отправьте в команду, где он будет играть. Наверное, просто много денег. Порой вещи, которые исполняются в «Спартаке», не поддаются никакой логике. Раз нет логики, как мы можем судить об этом? Можно рассуждать о том, что можно объяснить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.