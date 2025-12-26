Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» не намерен покупать для Алонсо нового полузащитника зимой — COPE

«Реал» не намерен покупать для Алонсо нового полузащитника зимой — COPE
Комментарии

Переход форварда Эндрика в «Лион» на правах аренды — единственный шаг мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» занимает подобную позицию, несмотря на просьбу главного тренера Хаби Алонсо приобрести полузащитника, озвученную ещё минувшим летом. Однако в «Реале» считают, что в команде есть достаточно футболистов, способных сыграть на указанной позиции. «Сливочные» не будут покупать игроков до следующего лета. Считается, что руководство «Реала» также верит в молодых футболистов.

После 18 туров Ла Лиги мадридская команда набрала 42 очка и занимает второе место.

