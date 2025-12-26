Игрок «Пари НН» Ивлев вошёл в число лучших молодых футболистов мира по отборам — CIES

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев занял 10-е место в рейтинге лучших молодых футболистов до 20 лет по отборам, которые выступают вне топ-5 лиг мира, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Возглавляет рейтинг полузащитник аргентинского «Лануса» Агустин Медина. В топ-3 также входят Ваня Драгоевич («Партизан», Сербия) и Матиас Сильтанен («Юргорден», Швеция).

В нынешнем сезоне Андрей Ивлев провёл за нижегородский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с нижегородским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.