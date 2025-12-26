Давид Луис — о работе с Конте в «Челси»: у нас были споры, но мы стремились к одной цели

Экс-защитник «Челси» Давид Луис поделился впечатлениями о работе с Антонио Конте в лондонском клубе. Итальянец возглавлял английский клуб с 2016 по 2018 год.

«Когда мы работали в «Челси», у нас часто возникали споры, но в итоге мы стремились к одной цели.

Я долгое время думал, что он сердится на меня. Но затем мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии. Перед своим возвращением в Европу он хотел, чтобы я присоединился к «Наполи».

Он говорил, что ему нужен такой игрок, как я — энергичный и немного сумасшедший. В конечном итоге я не смог поехать, потому что у меня не было европейского паспорта», — приводит слова бразильского футболиста Corriere dello Sport.

На данный момент Давид Луис выступает за кипрский клуб «Пафос», за который играет с августа 2025 года. В составе «Пафоса» защитник провёл 17 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.