Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении 2025 года, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Армении.

В голосовании клубов чемпионата Армении и представителей СМИ Сперцян набрал 17 голосов, обойдя Генриха Мхитаряна (8).

Полузащитник «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.

В 2025 году 25‑летний футболист забил пять мячей за национальную команду. Он впервые в своей клубной карьере стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 12 результативных передач.