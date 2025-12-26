Гвардиола заявил, что набрал 4-5 кг. Ранее он говорил о наказании игроков за лишний вес

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что его футболисты вернулись после рождественских праздников в оптимальном физическом состоянии. Ранее испанский специалист заявил, что набравшие лишний вес игроки не поедут на матч с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии, который состоится 27 декабря.

«Я набрал четыре или пять килограммов из-за того, сколько съел и выпил.

«[Игроки] были невероятно дисциплинированны на протяжении последних 10 лет. В прошлом сезоне из-за травм нам было немного сложнее, но они всегда вели себя невероятно достойно. У нас в клубе есть стандарты, и каждый точно знает, что ему нужно делать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

