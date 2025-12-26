Бубнов: я никакой допинг не принимал, отказывался. Хотя предлагали — и даже в «Спартаке»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о соблюдении спортивного режима во время своей футбольной карьеры в качестве игрока.

«Я в первую очередь думал о своём здоровье. Потому что я знал, что если «керосинить»… я, кстати, никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Вот. Хотя предлагали — и даже в «Спартаке». Потом общественное мнение. Потому что это делалось всё на глазах. В ресторанах там. Это всё покрывалось, но люди знали и болельщики знали. Всё это расходилось. Я этого не хотел. Потом я воспитан по-другому был. Мне было стыдно перед родителями. Мне было стыдно перед своей женой. Поэтому я себя вёл нормально. Для чего я это говорю? Для того, чтобы просто люди знали, что такое профессиональный футбол на таком уровне», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».