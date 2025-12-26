Изображение стадиона «Пари НН» появилось на новой 1000-рублёвой купюре

Центральный банк Российской Федерации ввёл в обращение новую банкноту, посвящённую Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. «Пари НН» в телеграм-канале отреагировал на изображение домашнего стадиона клуба на новой 1000-рублёвой купюре.

Фото: Сайт Центрального банка РФ

«Стадион на Стрелке — на новой 1000-рублёвой купюре.

Это важное историческое событие для нашего города и футбольного клуба! Впервые в России на стандартной банкноте изображена футбольная арена — и это стадион, на котором команда проводит домашние матчи.

На обновлённой версии 1000-рублёвой купюры теперь можно увидеть не только знаменитую Никольскую башню Кремля, автомост в Саратове, теплоход «Метеор» и Дворец земледельцев в Казани, но и нашу спортивную гордость!

Этот момент ещё раз подчёркивает важность футбольной культуры и архитектуры нашего города. Пусть этот символ вдохновляет нас на новые победы!» — написано в сообщении «Пари НН».

