Маркао из «Севильи» дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбления арбитра

Защитник «Севильи» Маркао получил дисквалификацию на шесть игр после матча 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» (0:2). Об этом сообщает Marca.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес данное наказание за две жёлтые карточки, приведшие к удалению игрока, а также за оскорбления в адрес арбитра Алехандро Муньиса. Наказание включает один матч за удаление, четыре матча за оскорбительные высказывания и уничижительное поведение и ещё один матч за неспортивное поведение.

«Севилья» подала апелляцию на решение комитета, представив видеодоказательства. Клуб утверждает, что использованное выражение в адрес арбитра является общеупотребительным восклицанием на португальском языке, а не прямым оскорблением. Тем не менее комитет не нашёл в судейском протоколе очевидной фактической ошибки. Также на один матч дисквалифицирован главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда за две жёлтые карточки в той же встрече.