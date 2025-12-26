Скидки
23:00 Мск
Маркао из «Севильи» дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбления арбитра

Защитник «Севильи» Маркао получил дисквалификацию на шесть игр после матча 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» (0:2). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес данное наказание за две жёлтые карточки, приведшие к удалению игрока, а также за оскорбления в адрес арбитра Алехандро Муньиса. Наказание включает один матч за удаление, четыре матча за оскорбительные высказывания и уничижительное поведение и ещё один матч за неспортивное поведение.

«Севилья» подала апелляцию на решение комитета, представив видеодоказательства. Клуб утверждает, что использованное выражение в адрес арбитра является общеупотребительным восклицанием на португальском языке, а не прямым оскорблением. Тем не менее комитет не нашёл в судейском протоколе очевидной фактической ошибки. Также на один матч дисквалифицирован главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда за две жёлтые карточки в той же встрече.

