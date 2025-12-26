Ямаль опубликовал фото с «Золотой кнопкой YouTube» — спустя 4 дня после создания канала

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на своей странице в социальной сети опубликовал фото с «Золотой кнопкой YouTube», которая вручается авторам каналов, достигших отметки в 1 млн подписчиков.

Фото: Из личного архива Ламина Ямаля

YouTube-канал футболиста набрал 1 млн подписчиков за два дня. Ямаль создал канал на платформе 22 декабря. На данный момент на него загружено одно 11-минутное видео с экскурсией по дому футболиста и четыре шортса.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с апреля 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за сине-гранатовых 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету семь забитых мячей и семь результативных передач.