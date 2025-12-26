Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль опубликовал фото с «Золотой кнопкой YouTube» — спустя 4 дня после создания канала

Ямаль опубликовал фото с «Золотой кнопкой YouTube» — спустя 4 дня после создания канала
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на своей странице в социальной сети опубликовал фото с «Золотой кнопкой YouTube», которая вручается авторам каналов, достигших отметки в 1 млн подписчиков.

Фото: Из личного архива Ламина Ямаля

YouTube-канал футболиста набрал 1 млн подписчиков за два дня. Ямаль создал канал на платформе 22 декабря. На данный момент на него загружено одно 11-минутное видео с экскурсией по дому футболиста и четыре шортса.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с апреля 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за сине-гранатовых 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету семь забитых мячей и семь результативных передач.

Материалы по теме
Ван Бастен: Ямаль, без сомнения, лучший футболист мира прямо сейчас
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android