РПЛ отреагировала на признание Сперцяна лучшим футболистом года в Армении

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале отреагировала на новость о признании капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим футболистом года в Армении.
«Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом года по версии Федерации футбола Армении. Что ж, тут и добавить нечего — год у Эдо выдался действительно топовый», — написано в сообщении РПЛ.
В голосовании клубов чемпионата Армении и представителей СМИ Сперцян набрал 17 голосов, опередив полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна (8).
Капитан «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.
