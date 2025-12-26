Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
РПЛ отреагировала на признание Сперцяна лучшим футболистом года в Армении

Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале отреагировала на новость о признании капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим футболистом года в Армении.

«Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом года по версии Федерации футбола Армении. Что ж, тут и добавить нечего — год у Эдо выдался действительно топовый», — написано в сообщении РПЛ.

В голосовании клубов чемпионата Армении и представителей СМИ Сперцян набрал 17 голосов, опередив полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна (8).

Капитан «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.

Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом года в Армении
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

