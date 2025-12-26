City Football Group продала долю в «Мумбаи Сити» из-за неопределённости Суперлиги

Холдинговая компания City Football Group продала свою долю в «Мумбаи Сити». Группа, владеющая «Манчестер Сити», «Жироной», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурном» и другими клубами, подтвердила информацию о продаже. В заявлении указано, что решение было принято «после всестороннего коммерческого анализа, а также в связи с сохраняющейся неопределённостью вокруг будущего индийской Суперлиги».

City Football Group приобрела контрольный пакет акций индийского клуба в 2019 году, получив 65% акций. Причины продажи связаны с нестабильной ситуацией в индийском футболе и возможными рисками для бизнеса. Группа продолжит сосредотачиваться на других своих клубах и проектах.