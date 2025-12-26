Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Левандовски рассказал, чего хочет добиться в последние годы в футболе

Левандовски рассказал, чего хочет добиться в последние годы в футболе
Комментарии

37-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски признал, что проводит последние годы в футболе, и рассказал, чего хочет добиться в 2026 году.

«Я надеюсь, что мы [сборная Польши] сыграем два матча квалификации так, что выйдем на чемпионат мира. Хотел бы получить всё: возможность сыграть на чемпионате мира, титул чемпиона Испании, Лиги чемпионов. Я осознаю, что это мои последние годы в футболе», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Rymanowski Live.

В матче плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Польши встретится с Албанией. В случае выигрыша польская национальная команда сыграет с победителем пары Украина — Швеция.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

