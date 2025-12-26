Скидки
Роналду отметил, в каком физическом состоянии он завершает 2025 год

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X опубликовал отчёт, в котором говорится, что его 2025 год был построен на стабильности, а согласно специальному анализу биологический возраст игрока на 10 лет меньше настоящего.

«Завершаем 2025 год на позитивной ноте и подтверждаем планы на следующий год», — написал 40-летний игрок.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 13 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду с 12-й попытки забил вратарю с ИИ:

