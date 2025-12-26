Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Халидж, результат матча 26 декабря 2025, счет 3:2, 11-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» в матче 11-го тура саудовской Про-Лиги
Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
26 декабря 2025, пятница. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Канно – 18'     2:0 Милинкович-Савич – 39'     3:0 Малком – 57'     3:1 Кинг – 79'     3:2 Масурас – 85'    

Счёт открыл на 18-й минуте полузащитник хозяев Мохаммед Канно. На 39-й минуте преимущество «Аль-Хиляля» удвоил полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 57-й минуте третий мяч хозяев забил нападающий Малком. На 79-й минуте один мяч отыграл нападающий гостей Джошуа Кинг. На 85-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» забил второй мяч своей команды.

После этого матча «Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице, имея 26 очков. «Аль-Халидж» располагается на восьмой строчке, у команды 14 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (27).

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
