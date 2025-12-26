«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» в матче 11-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Счёт открыл на 18-й минуте полузащитник хозяев Мохаммед Канно. На 39-й минуте преимущество «Аль-Хиляля» удвоил полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 57-й минуте третий мяч хозяев забил нападающий Малком. На 79-й минуте один мяч отыграл нападающий гостей Джошуа Кинг. На 85-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» забил второй мяч своей команды.

После этого матча «Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице, имея 26 очков. «Аль-Халидж» располагается на восьмой строчке, у команды 14 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (27).