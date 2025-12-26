«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Доргу вывел хозяев вперёд на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра матча выступает Энтони Тейлор из Манчестера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник хозяев Патрик Доргу открыл счёт в матче на 25-й минуте.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Астон Виллы» со счётом 1:2, а «Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Челси» (2:2).