«Мой отец будет гордиться». Сын Деяна Станковича — о голе в ворота «Генка»

Нападающий «Брюгге» Александар Станкович, являющийся сыном бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, поделился эмоциями после гола в ворота «Генка» (3:5) в матче 20-го тура чемпионата Бельгии. Этот мяч стал вторым для 20-летнего футболиста в нынешнем сезоне соревнования.

«Невероятно. До сих пор я в основном забивал головой, но приятно, когда забиваешь вот так. Мой отец будет гордиться. Я позвоню ему позже.

Это была сложная игра, непростой соперник под руководством, конечно же, высококлассного тренера. Но мы, «Брюгге», и мы всегда можем ответить, когда это необходимо», — приводит слова Станковича Mozzart Sport.

Как появился «Спартак»: