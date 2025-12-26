Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мой отец будет гордиться». Сын Деяна Станковича — о голе в ворота «Генка»

«Мой отец будет гордиться». Сын Деяна Станковича — о голе в ворота «Генка»
Комментарии

Нападающий «Брюгге» Александар Станкович, являющийся сыном бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, поделился эмоциями после гола в ворота «Генка» (3:5) в матче 20-го тура чемпионата Бельгии. Этот мяч стал вторым для 20-летнего футболиста в нынешнем сезоне соревнования.

Бельгия — Лига Жюпиле . 20-й тур
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Генк
Генк
Окончен
3 : 5
Брюгге
Брюгге
0:1 Ветлесен – 13'     0:2 Верман – 22'     1:2 Сор – 24'     1:3 Ванакен – 43'     2:3 Хейманс – 51'     3:3 Ито – 76'     3:4 Станкович – 80'     3:5 Сандра – 90+3'    

«Невероятно. До сих пор я в основном забивал головой, но приятно, когда забиваешь вот так. Мой отец будет гордиться. Я позвоню ему позже.

Это была сложная игра, непростой соперник под руководством, конечно же, высококлассного тренера. Но мы, «Брюгге», и мы всегда можем ответить, когда это необходимо», — приводит слова Станковича Mozzart Sport.

Как появился «Спартак»:

