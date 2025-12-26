Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Замбии и Коморских островов. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Ахмад Хиралаль. Матч закончился со счётом 0:0.

На 19-й минуте матча забил гол нападающий Коморских островов Мизьян Маолида, но после проверки VAR мяч был отменён.

После двух матчей в квартете А Замбия набрала два очка и занимает второе место. Сборная Коморских островов заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу А сборная Марокко с тремя очками.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: