Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 200 млн за переход Беллингема из «Реала» — OK Diario

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере € 200 млн для мадридского «Реала» о переходе 22-летнего полузащитника Джуда Беллингема. «Красные дьяволы» хотят осуществить эту сделку летом 2026 года. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, английский хавбек является одним из пяти футболистов, не подлежащих продаже в «Королевском клубе». Сам Беллингем на текущий момент также не хочет покидать стан «сливочных».

Полузащитник перешёл в «Реал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

