Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа — The Sun

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Оксфорд Юнайтед», выступающего в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе Англии), сообщает The Sun.

Владельцы клуба всегда следили за Терри, который в последнее время работал тренером в лиге Baller League с командой «26ers». Однако бывший защитник стремится к развитию самостоятельной карьеры в сфере менеджмента, и его кандидатура будет рассмотрена советом директоров «Оксфорд Юнайтед».

После 23 сыгранных матчей в Чемпионшипе «Оксфорд Юнайтед» набрал 22 очка и располагается на 21-й строчке в турнирной таблице. Команду от зоны вылета отделяет только лучшая разница забитых и пропущенных мячей.