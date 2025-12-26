«Краснодар» поздравил Сперцяна с признанием его футболистом года в Армении

«Краснодар» в телеграм-канале отреагировал на признание капитана и полузащитника команды Эдуарда Сперцяна лучшим футболистом 2025 года в Армении.
«Продуктивный и яркий 2025-й для Эдо. Федерация футбола Армении признала Эдуарда Сперцяна лучшим футболистом года. Поздравляем с заслуженным званием, капитан!» — написано в телеграм-канале «Краснодара».
В голосовании клубов чемпионата Армении и представителей СМИ Сперцян набрал 17 голосов, опередив полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна (8).
Капитан «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.
