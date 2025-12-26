OK Diario: «МЮ» готов платить Беллингему € 15 млн в год по шестилетнему контракту

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Манкунианцы готовы предложить 22-летнему футболисту контракт, рассчитанный на шесть лет, с зарплатой в размере € 15 млн в год после уплаты налогов. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, предлагаемый «красными дьяволами» оклад почти в два раза превышает тот, что есть у англичанина в «Королевском клубе».

Ранее OK Diario сообщил о готовности «Манчестер Юнайтед» заплатить € 200 млн за трансфер Беллингема грядущим летом.

Полузащитник перешёл в «Реал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

