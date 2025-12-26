В «Ростове» рассказали, когда ожидают получить компенсацию по делу Норманна

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, когда в клубе ожидают получить компенсацию по делу бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.

— Сумма достаточно большая для нас. Плюс там набежали проценты, издержки. Рассчитываем получить её от самого Норманна. Если он не выплатит, то это будет делать клуб, за который он играет.

— Кто‑то выходил на связь с клубом?

— Нет. Пока только через судебные инстанции.

— Это может быть долгий процесс?

— Думаю, что нет. Надеюсь, что в следующем году мы их получим, — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Ранее Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в пользу российского клуба по делу, связанному с односторонним расторжением контракта с Норманном. В марте 2025 года CAS обязал футболиста выплатить «Ростову» компенсацию в размере более € 3 млн за нарушение при расторжении договора.

Норманн в сентябре 2022 года перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го стало известно, что норвежский футболист покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта.