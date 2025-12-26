Скидки
Салах продолжает быть лучшим бомбардиром Кубка африканских наций с 2017 года

Сборная Египта одержала победу над сборной Южной Африки со счётом 1:0 в матче второго раунда Кубка африканских наций 2025 года. Единственный гол в этой встрече забил Мохамед Салах, который продолжает оставаться лучшим бомбардиром турнира с 2017 года.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
ЮАР
1:0 Салах – 45'    
Удаления: Хани – 45+2' / нет

По данным Opta, это был девятый гол Салаха на Кубке африканских наций с 2017 года. В его активе также 13 результативных действий на турнире: девять голов и четыре результативные передачи. Больше результативных действий, чем у египтянина, только у сенегальского нападающего Садио Мане, у которого 15.

В этом матче также возникли проблемы с безопасностью и контролем доступа на стадион. Из-за этого большое количество болельщиков смогли пройти на арену бесплатно.

