Андре Онана: я переживаю лучший период в своей жизни в «Трабзонспоре»

29-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился впечатлениями о жизни в Турции, где находится на правах аренды в клубе «Трабзонспор».

«Поверьте, я очень счастлив. Я переживаю лучший период в своей жизни. Мне не на что жаловаться, я искренне рад быть здесь. Иногда я еду за рулём, и меня подрезает другая машина. «Онана, остановись, я хочу сфотографироваться». Я думаю про себя: «Да, но, может быть, мы могли бы сделать это по-другому». Но когда они меня видят, они счастливы, и я тоже. Сначала было тяжело, но теперь я понимаю.

Это мои люди, я их люблю, и мне нравится это чувство. Потому что они так увлечены своим делом. Это замечательно. Просто невозможно описать это словами, если вы здесь не были», — приводит слова Онана издание Mirror.

С момента перехода в «Трабзонспор» в сентябре этого года Онана провёл 13 матчей, пропустив 19 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Его аренда будет действовать до июня 2026 года. Несмотря на отсутствие пункта о выкупе в соглашении с «Манчестер Юнайтед», руководство «Трабзонспора» рассматривает варианты для удержания камерунского вратаря в команде.