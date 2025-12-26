Мбаппе посетил матч сборной Марокко с Мали в майке с номером Хакими

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил матч между сборными Марокко и Мали на Кубке Африки, проходящий в эти минуты. Французский футболист наблюдает за игрой в футболке марокканской национальной команды со вторым номером, который принадлежит защитнику Ашрафу Хакими. Игрок «ПСЖ» начал встречу на скамейке запасных. Трансляцию указанного матча можно посмотреть на странице Окко на «Чемпионате».

Фото: Кадр из трансляции Okko

Мбаппе и Хакими вместе выступали в составе парижского клуба с 2021 по 2024 год.

Матч между сборными Марокко и Мали проходит на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате. После 1-го тура марокканская национальная команда набрала три очка и занимает первое место в квартете А. Мали заработал одно очко и располагается на третьей строчке.

