Главная Футбол Новости

Мбаппе посетил матч сборной Марокко с Мали в майке с номером Хакими

Мбаппе посетил матч сборной Марокко с Мали в майке с номером Хакими
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил матч между сборными Марокко и Мали на Кубке Африки, проходящий в эти минуты. Французский футболист наблюдает за игрой в футболке марокканской национальной команды со вторым номером, который принадлежит защитнику Ашрафу Хакими. Игрок «ПСЖ» начал встречу на скамейке запасных. Трансляцию указанного матча можно посмотреть на странице Окко на «Чемпионате».

Фото: Кадр из трансляции Okko

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
1-й тайм
0 : 0
Мали

Мбаппе и Хакими вместе выступали в составе парижского клуба с 2021 по 2024 год.

Матч между сборными Марокко и Мали проходит на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате. После 1-го тура марокканская национальная команда набрала три очка и занимает первое место в квартете А. Мали заработал одно очко и располагается на третьей строчке.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
