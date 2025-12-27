Сборные Марокко и Мали сыграли вничью в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Марокко и Мали. Игра проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Абду Мефайр из Камеруна. Матч закончился со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Марокко Браим Диас, реализовав пенальти, в добавленное к первому тайму время. На 64-й минуте нападающий гостей Лассин Синайоко сравнял счёт в матче. В оставшееся время команды не отметились результативными действиями.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у команды в активе два очка.