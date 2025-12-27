Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марокко — Мали, результат матча 26 декабря 2025, счёт 1:1, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборные Марокко и Мали сыграли вничью в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Африки, в котором встречались сборные Марокко и Мали. Игра проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Абду Мефайр из Камеруна. Матч закончился со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Мали
1:0 Диас – 45+5'     1:1 Синайоко – 64'    

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Марокко Браим Диас, реализовав пенальти, в добавленное к первому тайму время. На 64-й минуте нападающий гостей Лассин Синайоко сравнял счёт в матче. В оставшееся время команды не отметились результативными действиями.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у команды в активе два очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Сборные Анголы и Зимбабве не выявили победителя в матче Кубка Африки
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android