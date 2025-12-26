Левандовски: не знаю, где хочу играть. Речь не идёт о сокращении моей зарплаты вдвое

37-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что на текущий момент не знает, где хочет продолжить карьеру. Контракт польского футболиста с клубом заканчивается летом 2026 года.

«У меня ещё есть время принять решение. Сейчас я не знаю, где хочу играть. Пока нет необходимости об этом думать. Не знаю, в каком направлении двигаться, но я не испытываю никакого давления.

Не обсуждаю с тренером заинтересованные [во мне] команды. Речь не идёт о сокращении моей зарплаты вдвое. Многое зависит от планов клуба и от того, чего я хочу», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

Нападающий играет за «Барселону» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 165 матчах во всех турнирах, в которых отметился 109 голами и 22 результативными передачами.

