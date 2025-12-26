Мадридский «Реал» не намерен осуществлять трансферы «на выход» зимой — Football Espana

Мадридский «Реал» определился со своими планами на январское трансферное окно и не намерен осуществлять трансферы «на выход», сообщает Football Espana.

«Сливочные» совершили только один трансфер, о котором уже было объявлено: переход Эндрика. Бразильский нападающий перешёл в «Лион» на правах аренды, и в зимнее трансферное окно больше уходов из команды не планируется.

Это связано с непростым сезоном для мадридцев, усугублённым травмами. Трент Александер-Арнольд и Даниэль Карвахаль пропустили длительные периоды, что вынудило главного тренера «Реала» Хаби Алонсо импровизировать с Раулем Асенсио и Федерико Вальверде на позиции правого защитника. Альваро Каррерас также был вынужден провести несколько матчей на позиции центрального защитника.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.