Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов

Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что ошибался, когда считал, что партнёры по национальной команде могут играть на уровне его одноклубников.

«Долгие годы я ожидал, что мои товарищи по национальной команде будут играть на том же уровне, к которому я привык в своих клубах. Это была моя ошибка, и я понял это позже.

Капитан никогда не будет нравиться всем. Капитан должен задавать направление, даже если это кого-то не устраивает», — приводит слова Левандовского The Touchline со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

В последние годы нападающий играл за «Лех», «Боруссию» Дортмунд, «Баварию». С 2022 года поляк выступает в составе «Барселоны».

Материалы по теме
Левандовски: не знаю, где хочу играть. Речь не идёт о сокращении моей зарплаты вдвое
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android