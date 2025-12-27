Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов

Нападающий и капитан сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что ошибался, когда считал, что партнёры по национальной команде могут играть на уровне его одноклубников.

«Долгие годы я ожидал, что мои товарищи по национальной команде будут играть на том же уровне, к которому я привык в своих клубах. Это была моя ошибка, и я понял это позже.

Капитан никогда не будет нравиться всем. Капитан должен задавать направление, даже если это кого-то не устраивает», — приводит слова Левандовского The Touchline со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

В последние годы нападающий играл за «Лех», «Боруссию» Дортмунд, «Баварию». С 2022 года поляк выступает в составе «Барселоны».

