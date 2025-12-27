Де Росси — об увольнении из «Ромы»: к этому никогда нельзя быть готовым, это тяжело

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мыслями о своём увольнении с поста главного тренера «Ромы».

«К увольнению никогда нельзя быть готовым, а ведь это было в сентябре. Воспринял ли я это как несправедливость? Я думал, и до сих пор думаю, что у меня чистая совесть. Я никогда не предавал тех, кто там был, я никогда не использовал свою «власть» в этом городе, чтобы защитить себя и пойти против игроков. Если бы я предал себя, я бы не так гордился тем, чего мы добились. Увольнение — это тяжело, потому что оно заставляет тебя перестать заниматься любимым делом», — приводит слова Де Росси Calciomercato.

18 сентября 2024 года клуб «Рома» объявил об увольнении Де Росси после четырёх туров национального первенства, в которых команда не одержала ни одной победы. В данный момент он возглавляет «Дженоа», где продолжает свою карьеру тренера.