«Реал» следит за Рамоном из «Комо», клуб может вернуть защитника за € 8 млн — ESPN

Мадридский «Реал» следит за прогрессом защитника «Комо» Хакобо Рамоном, являющимся воспитанником «сливочных». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 20-летний футболист делает успехи в итальянском клубе, а в его контракте прописан пункт о выкупе в размере около € 8 млн. Он будет активен грядущим летом. «Реал» рассчитывает на возвращение Рамона «скорее раньше, чем позже».

Защитник покинул систему «сливочных» и стал игроком «Комо» минувшим летом. В нынешнем сезоне Хакобо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

