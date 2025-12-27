«Вулверхэмптон» почтил память Диогу Жоты перед матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде»

Сегодня, 26 декабря, игроки и тренерский штаб клуба «Вулверхэмптон» посетили стадион «Энфилд», чтобы почтить память Диогу Жоты. Клуб разместил фотографии этого события в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что перед началом матча 18-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» два сына покойного игрока, представлявшего оба клуба, выйдут на поле с талисманами команд.

Это будет первая встреча между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» после трагической гибели Диогу Жоты. Напомним, он погиб 3 июля 2025 года в результате автомобильной аварии вместе со своим братом Андре.

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с «Ливерпулем». За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд».