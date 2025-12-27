Скидки
«Манчестер Юнайтед» может усилить состав полузащитником из «Эвертона» — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав полузащитником из «Эвертона» — Daily Mail
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с возвращением в клуб полузащитника Джеймса Гарнера, играющего за «Эвертон». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний футболист оценивается в качестве более доступного варианта на рынке, чем игрок «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон, который станет главной целью манкунианцев грядущим летом.

«Ириски» пытаются продлить контракт с Гарнером, заканчивающийся 30 июня 2027 года, однако не достигли существенного прогресса в этом.

Полузащитник является воспитанником академии «красных дьяволов». Осенью 2022 года Гарнер перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

