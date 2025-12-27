Де Росси — о тренерах: Спаллетти был блестящим, Конте ничего не оставлял на волю случая

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мнением о тренерах, с которыми работал в своей карьере.

«[Лучано] Спаллетти был и остаётся блестящим тренером: он один из тех тренеров, которые всегда объясняли мне, что нужно делать, может быть, не всегда правильно, но всегда была причина. То же самое с Антонио Конте. Ничто не оставлялось на волю случая, всё было направлено на то, чтобы заставить тебя играть лучше. Даже [Клаудио] Раньери говорил: «Посредственная идея, разделяемая всеми 11 игроками, лучше, чем блестящая идея, которую могут воплотить четверо», — приводит слова Де Росси Calciomercato.

Контракт Де Росси с «Дженоа» рассчитан до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления в случае сохранения места в Серии А.