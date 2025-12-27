Агент Салаха прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего в «Фенербахче»

Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на слухи о возможном переходе футболиста в «Фенербахче».

«Он либо останется в «Ливерпуле», либо переедет в Саудовскую Аравию», — приводит слова Аббаса Sabah.

Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе нападающего в турецкий клуб. Однако такая вероятность была исключена после прямого контакта между стамбульским клубом и представителями игрока. Переговоры привели к быстрому и однозначному ответу со стороны окружения Салаха.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.