Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Величайший игрок «Реала». Васкес вспомнил об уходе Роналду из клуба в 2018 году

«Величайший игрок «Реала». Васкес вспомнил об уходе Роналду из клуба в 2018 году
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес ответил, насколько «сливочным» было сложно после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

«Он был невероятно важен на протяжении всей своей карьеры, величайший игрок в истории «Реала». Его потеря была бы ощутима для любой команды, и в нашем случае она была очень значительной, потому что мы лишились футболиста, забивавшего 60 голов в год. Но, знаете, «Реал» всегда движется вперёд, всегда возвращается, чтобы победить, поэтому команда справилась. Мы очень благодарны Криштиану за всё, что он дал «Реалу», — сказал Васкес в интервью AS.

Роналду играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год, когда перешёл в «Ювентус». За этот период португалец стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами в 438 матчах. В составе «Реала» нападающий выиграл четыре «Золотых мяча».

Материалы по теме
Роналду отметил, в каком физическом состоянии он завершает 2025 год
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android