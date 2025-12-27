«Величайший игрок «Реала». Васкес вспомнил об уходе Роналду из клуба в 2018 году

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес ответил, насколько «сливочным» было сложно после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

«Он был невероятно важен на протяжении всей своей карьеры, величайший игрок в истории «Реала». Его потеря была бы ощутима для любой команды, и в нашем случае она была очень значительной, потому что мы лишились футболиста, забивавшего 60 голов в год. Но, знаете, «Реал» всегда движется вперёд, всегда возвращается, чтобы победить, поэтому команда справилась. Мы очень благодарны Криштиану за всё, что он дал «Реалу», — сказал Васкес в интервью AS.

Роналду играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год, когда перешёл в «Ювентус». За этот период португалец стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 450 голами в 438 матчах. В составе «Реала» нападающий выиграл четыре «Золотых мяча».

