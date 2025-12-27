Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 26 декабря 2025, счет 1:0, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом победил «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Вулверхэмптон» 30 декабря, а «Ньюкасл» в этот же день на выезде сыграет с «Бёрнли».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Доргу вывел хозяев вперёд на 24-й минуте
