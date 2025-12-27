Мохамед Салах отреагировал на победу сборной Египта в матче с ЮАР на Кубке Африки

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе над ЮАР (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки.

«Я доволен результатом! Это был тяжёлый матч против команды, способной подолгу удерживать мяч. Стадион был почти полон. Я горжусь тем, что играю в Марокко и что меня окружают египетские и марокканские болельщики. Атмосфера была потрясающей, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — написал в своих социальных сетях футболист.

Мохамед Салах забил единственный мяч в ворота южноафриканцев, реализовав 11-метровый удар. На счету египетского форварда два гола в двух играх.

После двух матчей в квартете В Египет набрал шесть очков и занимает первое место.